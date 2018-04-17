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Fenerbahçe Doğuş'un antrenörü Zeljko Obradovic, play-off öncesi temkinli
Güncelleme Tarihi: 17.04.2018 Giriş Tarihi: 16.04.2018
Fenerbahçe Doğuş’un başantrenörü Zeljko Obradovic, THY Euroleague’de Baskonia ile oynayacakları play-off serisi maçları öncesi temkinli konuştu.
Sırp coach, çok iyi bir rakibe karşı mücadele vereceklerini belirtirken, "Saha avantajı bizde ama bu böyle seviyelerde çok da önemli değil. Savaşmadan turu geçemeyiz. Dikkatlı olmalıyız" dedi.
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