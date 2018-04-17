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    17 Nisan 2018, Salı

    FENERBAHÇE

    Fenerbahçe Doğuş'un antrenörü Zeljko Obradovic, play-off öncesi temkinli

    Obradovic, play-off öncesi temkinli
    FENERBAHÇE
    Güncelleme Tarihi: 17.04.2018 Giriş Tarihi: 16.04.2018

    ’un başantrenörü , ’de ile oynayacakları play-off serisi maçları öncesi temkinli konuştu.

    Sırp coach, çok iyi bir rakibe karşı mücadele vereceklerini belirtirken, "Saha avantajı bizde ama bu böyle seviyelerde çok da önemli değil. Savaşmadan turu geçemeyiz. Dikkatlı olmalıyız" dedi.

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