Hasan Ali kendini aştı

Hasan Ali Kaldırım, Sivasspor karşısında bu sezon Süper Lig’de en fazla şut pası attığı (4), en fazla uzaklaştırma yaptığı (10) ve en fazla pas arası yaptığı (6) maçı oynadı.

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Gecenin yıldızlarından olan tecrübeli futbolcu, "Şampiyonluğu da istiyoruz, kupayı da. Perşembe günü Beşiktaş karşısında tribünler ful dolmasını arzu ediyoruz" sözlerini kullandı.