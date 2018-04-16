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Hasan Ali kendini aştı
Güncelleme Tarihi: 16.04.2018 Giriş Tarihi: 16.04.2018
Hasan Ali Kaldırım, Sivasspor karşısında bu sezon Süper Lig’de en fazla şut pası attığı (4), en fazla uzaklaştırma yaptığı (10) ve en fazla pas arası yaptığı (6) maçı oynadı.
Gecenin yıldızlarından olan tecrübeli futbolcu, "Şampiyonluğu da istiyoruz, kupayı da. Perşembe günü Beşiktaş karşısında tribünler ful dolmasını arzu ediyoruz" sözlerini kullandı.
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