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    16 Nisan 2018, Pazartesi

    FENERBAHÇE

    Hasan Ali kendini aştı

    Hasan Ali kendini aştı
    FENERBAHÇE
    Güncelleme Tarihi: 16.04.2018 Giriş Tarihi: 16.04.2018

    , Sivasspor karşısında bu sezon Süper Lig’de en fazla şut pası attığı (4), en fazla uzaklaştırma yaptığı (10) ve en fazla pas arası yaptığı (6) maçı oynadı.

    Gecenin yıldızlarından olan tecrübeli futbolcu, "Şampiyonluğu da istiyoruz, kupayı da. Perşembe günü Beşiktaş karşısında tribünler ful dolmasını arzu ediyoruz" sözlerini kullandı.

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