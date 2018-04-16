Aykut Kocamanın büyük pişmanlığı

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Sivas maçı sonrası basın mensuplarıyla sohbet havasında bir toplantı gerçekleştirdi.

Bir hafta önce Konyaspor'dan 5 yemesine rağmen çok iyi bir rakibe karşı önemli bir galibiyet elde ettiklerini belirten Kocaman, "5-0 kaybedince sanıldı ki Sivas düşüşte. O maçta 6-7 oyuncusu ceza sınırındaydı Sivas'ın. 5-0 yenildikleri bir maçı 4 faulle bitirdiler. Kafaları tam anlamıyla bu maçtaydı. Çok net gözüktü" şeklinde konuştu.

Sarı-lacivertli çalıştırıcı, "Keşke şu maçı kazansaydık dediğiniz bir maç var mı?" sorusuna ise şu yanıtı verdi: "Böyle bakmıyorum çünkü her takım onu söyleyebilir. Ama benim için iki tane maç öne çıkıyor. İçeride oynadığımız Gençlerbirliği (2-2) ve Kayserispor (3-3) maçları... Neden bu iki maçı söylüyorum? Çünkü bu iki maçta 5 gol attık ve 5 gol yedik, yediğimiz 5 golün 2'sini kendi kalemize (Kayseri maçında Neto, G.Birliği maçında Dirar) attık. 2 golde ise rakibe asisti biz yaptık. Bir golü 90+4'te yedik; hem de en iyi özelliklerimizden biri olan duran toptan. Bireysel hatalardan hakem hatalarına kadar, inanamayacağımız bir sezon yaşadık. 5 gol atıyorsunuz, 4 puan kaybediyorsunuz. Şu anda 1 puanı bile arıyoruz."

AH KEŞKE!

Aykut Kocaman, "Sivasspor; Başakşehir'i, Beşiktaş'ı ve Galatasaray'ı yenmiş evinde. Çıktık, ihtiyacımız olan bir maçta son derece istekli bir takımı yendik. Biraz ilk yarıda biraz ikinci yarıda... Keşke Akhisar'ı da böyle yenebilseydik" dedi.