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    16 Nisan 2018, Pazartesi

    FENERBAHÇE

    Gizli kahraman: Mehmet Topal

    Gizli kahraman: Mehmet Topal
    FENERBAHÇE
    Güncelleme Tarihi: 16.04.2018 Giriş Tarihi: 16.04.2018

    Sarı-lacivertlilerin orta sahadaki dinamosu , Sivas’ta ortaya koyduğu üstün performansla galibiyetin gizli kahramanı oldu

    Maç boyunca 53 kez topla buluşan tecrübeli futbolcu, maçı yüzde 84 pas isabet oranı ile tamamladı. Savunmada 5 hava topunun 5'ini de kazanan Topal, rakipleriyle girdiği 10 ikili mücadelenin ise 7'sinden galip ayrıldı. Aynı zamanda 1 top kapma ve 4 kez tehlike uzaklaştırma başarısı gösteren milli futbolcu, hücumda da 1 isabetli şut ve 1 pas arası ile takımına yardımcı oldu.

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