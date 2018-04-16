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Gizli kahraman: Mehmet Topal
Güncelleme Tarihi: 16.04.2018 Giriş Tarihi: 16.04.2018
Sarı-lacivertlilerin orta sahadaki dinamosu Mehmet Topal, Sivas’ta ortaya koyduğu üstün performansla galibiyetin gizli kahramanı oldu
Maç boyunca 53 kez topla buluşan tecrübeli futbolcu, maçı yüzde 84 pas isabet oranı ile tamamladı. Savunmada 5 hava topunun 5'ini de kazanan Topal, rakipleriyle girdiği 10 ikili mücadelenin ise 7'sinden galip ayrıldı. Aynı zamanda 1 top kapma ve 4 kez tehlike uzaklaştırma başarısı gösteren milli futbolcu, hücumda da 1 isabetli şut ve 1 pas arası ile takımına yardımcı oldu.
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