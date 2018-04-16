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İşte Soldado gerçeği
Güncelleme Tarihi: 16.04.2018 Giriş Tarihi: 16.04.2018
Soldado, Sivas’ta oyundan alınırken bozuldu. İspanyol forvetin yüzünün düşme nedeni ise oyundan alınması değil, verdiği sözü tutamaması oldu.
Kocaman'ın 3'üncüyü atıp işi bitirmesini istediği Soldado'nun, hocasına söz verdiği, golü atamadan çıkınca da hayak kırıklığı yaşadığı anlaşıldı.
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FENERBAHÇE HABERLERİ