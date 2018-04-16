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    16 Nisan 2018, Pazartesi

    FENERBAHÇE

    İşte Soldado gerçeği

    İşte Soldado gerçeği
    FENERBAHÇE
    Güncelleme Tarihi: 16.04.2018 Giriş Tarihi: 16.04.2018

    , Sivas’ta oyundan alınırken bozuldu. İspanyol forvetin yüzünün düşme nedeni ise oyundan alınması değil, verdiği sözü tutamaması oldu.

    Kocaman'ın 3'üncüyü atıp işi bitirmesini istediği 'nun, hocasına söz verdiği, golü atamadan çıkınca da hayak kırıklığı yaşadığı anlaşıldı.

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