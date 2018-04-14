Volkan Demirel: Biraz üzüldüm, kırıldım

Fenerbahçe'nin tecrübeli eldiveni Volkan Demirel, 2-1'lik Sivasspor galibiyeti sonrası açıklamalarda bulundu

İşte Volkan Demirel'in açıklamaları:

"Son dakikalarda bir gol oldu ve bir seri vardı, o kırıldı. Biraz üzüldüm, kırıldım. Kalan 5 maçta da yemezsem güzel olur. Geçmişte verilmeyecek puanlar verdik. Lig devam ediyor. Yarın üst sıraları ilgilendiren bir maç var. Bizim adımıza çıkacak güzel bir skor, bizi daha iddialı bir duruma getirecektir. Beşiktaş maçında güzel bir seyirci bekliyoruz. Derbilerdeki üstünlüğümüz stadımızda zaten belli. Bizi son dakikaya kadar destekleyin ve turu hep beraber geçelim."