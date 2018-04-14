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    14 Nisan 2018, Cumartesi

    FENERBAHÇE

    Volkan Demirel: Biraz üzüldüm, kırıldım

    Demirel: Biraz üzüldüm, kırıldım
    FENERBAHÇE
    Güncelleme Tarihi: 14.04.2018 Giriş Tarihi: 14.04.2018

    'nin tecrübeli eldiveni , 2-1'lik Sivasspor galibiyeti sonrası açıklamalarda bulundu

    İşte 'in açıklamaları:

    "Son dakikalarda bir gol oldu ve bir seri vardı, o kırıldı. Biraz üzüldüm, kırıldım. Kalan 5 maçta da yemezsem güzel olur. Geçmişte verilmeyecek puanlar verdik. Lig devam ediyor. Yarın üst sıraları ilgilendiren bir maç var. Bizim adımıza çıkacak güzel bir skor, bizi daha iddialı bir duruma getirecektir. Beşiktaş maçında güzel bir seyirci bekliyoruz. Derbilerdeki üstünlüğümüz stadımızda zaten belli. Bizi son dakikaya kadar destekleyin ve turu hep beraber geçelim."

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