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    14 Nisan 2018, Cumartesi

    FENERBAHÇE

    Fernandao'dan Soldado açıklaması

    Fernandaodan Soldado açıklaması
    FENERBAHÇE
    Güncelleme Tarihi: 14.04.2018 Giriş Tarihi: 14.04.2018

    Demir Grup Sivasspor karşısında formasını 100. kez giyen Brezilyalı golcü , sonuna kadar savaşacaklarını belirtti.

    Maçın ardından yayıncı kuruluşa konuşan Brezilyalı oyuncu, "100 maçı tamamladığım için çok mutluyum. Galibiyetten dolayı daha da çok mutluyum. Amacımız buydu ve istediğimizi aldık" dedi.

    Hala yarışta olduklarının altını çizen , "Sonuna kadar savaşacağız. Üstümüze düşeni yapıp galibiyetleri alırsak eminim ki bu yarışta sonuna kadar olacağız" şeklinde konuştu.

    'yla arasındaki forma rekabetini de değerlendiren golcü oyuncu, "Rekabet iyidir. Biz her şeyden önce çok iyi arkadaşız. Kim oynarsa oynasın aramızda kötü bir rekabet yok. İkimizin de amacı oynayıp 'ye katkıda bulunmak" diyerek sözlerini tamamladı.

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