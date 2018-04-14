Fernandaodan Soldado açıklaması

Demir Grup Sivasspor karşısında Fenerbahçe formasını 100. kez giyen Brezilyalı golcü Fernandao, sonuna kadar savaşacaklarını belirtti.

Maçın ardından yayıncı kuruluşa konuşan Brezilyalı oyuncu, "100 maçı tamamladığım için çok mutluyum. Galibiyetten dolayı daha da çok mutluyum. Amacımız buydu ve istediğimizi aldık" dedi.



Hala yarışta olduklarının altını çizen Fernandao, "Sonuna kadar savaşacağız. Üstümüze düşeni yapıp galibiyetleri alırsak eminim ki bu yarışta sonuna kadar olacağız" şeklinde konuştu.



Soldado'yla arasındaki forma rekabetini de değerlendiren golcü oyuncu, "Rekabet iyidir. Biz her şeyden önce çok iyi arkadaşız. Kim oynarsa oynasın aramızda kötü bir rekabet yok. İkimizin de amacı oynayıp Fenerbahçe'ye katkıda bulunmak" diyerek sözlerini tamamladı.