Robinho: Fenerbahçe büyük bir takım

Demir Grup Sivasspor'un Brezilyalı yıldızı Robinho, 2-1 kaybedilen Fenerbahçe mücadelesi sonrası açıklamalarda bulundu

İşte Robinho'nun açıklamaları:

"Zor bir maç oldu. Fenerbahçe büyük bir takım. Büyük takımlara karşı burada kazanmıştık ama maalesef bugün kazanamadık. Hocanın kararına saygı duyuyorum. 90 dakika oynayınca daha mutluyum ama 10 dakika oynayınca da mutluyum. Takım için bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Dediğim gibi, hocanın kararı."