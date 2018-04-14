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    14 Nisan 2018, Cumartesi

    FENERBAHÇE

    Robinho: Fenerbahçe büyük bir takım

    Robinho: Fenerbahçe büyük bir takım
    FENERBAHÇE
    Güncelleme Tarihi: 14.04.2018 Giriş Tarihi: 14.04.2018

    'un Brezilyalı yıldızı Robinho, 2-1 kaybedilen mücadelesi sonrası açıklamalarda bulundu

    İşte Robinho'nun açıklamaları:

    "Zor bir maç oldu. büyük bir takım. Büyük takımlara karşı burada kazanmıştık ama maalesef bugün kazanamadık. Hocanın kararına saygı duyuyorum. 90 dakika oynayınca daha mutluyum ama 10 dakika oynayınca da mutluyum. Takım için bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Dediğim gibi, hocanın kararı."

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