14 Nisan 2018, Cumartesi
BİZE ULAŞIN
Robinho: Fenerbahçe büyük bir takım
Güncelleme Tarihi: 14.04.2018 Giriş Tarihi: 14.04.2018
Demir Grup Sivasspor'un Brezilyalı yıldızı Robinho, 2-1 kaybedilen Fenerbahçe mücadelesi sonrası açıklamalarda bulundu
İşte Robinho'nun açıklamaları:
"Zor bir maç oldu. Fenerbahçe büyük bir takım. Büyük takımlara karşı burada kazanmıştık ama maalesef bugün kazanamadık. Hocanın kararına saygı duyuyorum. 90 dakika oynayınca daha mutluyum ama 10 dakika oynayınca da mutluyum. Takım için bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Dediğim gibi, hocanın kararı."
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
FENERBAHÇE HABERLERİ