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    14 Nisan 2018, Cumartesi

    FENERBAHÇE

    Aatıf Chahechouhe: Sivas'a duyduğum aşkı herkes biliyor

    Sivasa duyduğum aşkı herkes biliyor
    FENERBAHÇE
    Güncelleme Tarihi: 14.04.2018 Giriş Tarihi: 14.04.2018

    'nin 2-1 kazandığı karşılaşmasında takımının ilk golünü kaydeden Aatıf Chahechouhe, mücadele sonrası açıklamalarda bulundu

    Maçın ardından yayıncı kuruluşa konuşan Faslı oyuncu, "Benim için özel bir karşılaşmaydı. Sivas'a duyduğum aşkı herkes biliyor, burada 4 yılımı geçirdim. Zor anlarımda her zaman destek oldular. Tüm şehir, tüm kulüp her zaman arkamdaydı. Benim için çok duygusal bir akşamdı. Gol attıktan sonra kutlamamam son derece normaldir çünkü yıllarımı geçirdiğim bir kulübe karşı oynuyordum. Diğer yandan da futbolumuzu oynamak zorundaydık. 3 puan istiyorduk ve başardık. Hem benim hem de takım için önemli bir maçı geride bıraktık. Allah'a şükür bu akşam galibiyetle ayrıldık" dedi.

    Kupada ve ligde sonuna kadar mücadele edeceklerini belirten Aatif, "Kaderimiz kendi ellerimizde değil. Önümüzdeki takımların hata yapmalarını beklemek mecburiyetindeyiz. Biz hala inanıyoruz. Önümüzde 5 maç var. Tek yapabileceğimiz çalışmak ve kendi karşılaşmalarımızı kazanmak. Beşiktaş maçı zor bir maç olacak. Kendi sahamızda oynayacağız ve herkese Kadıköy'de bizi kimsenin mağlup edemeyeceğini tekrar göstermek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

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