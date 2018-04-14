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    14 Nisan 2018, Cumartesi

    FENERBAHÇE

    Fenerbahçe'de Isla kadro dışı bırakıldı

    Fenerbahçede sürpriz kadro dışı!
    FENERBAHÇE
    Güncelleme Tarihi: 14.04.2018 Giriş Tarihi: 14.04.2018

    Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Sivasspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de Şilili futbolcu Mauricio İsla Aykut Kocaman tarafından kadro dışı bırakıldı

    Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de İsla, kafileye dahil edilmedi.

    Aykut Kocaman'ın Şilili futbolcuyu kadroya almama sebebinin ise antrenmanlarda iyi çalışmaması olduğu öğrenildi. İsla'nın Beşiktaş'la perşembe günü oynanacak olan kupa maçında da kadroya dahil edilmeyebileceği ifade edildi.

    Öte yandan sakatlığı düzelen ve Sivasspor kadrosuna dahil edilen Hollandalı golcü Vincent Janssen'in derbide forma giyebileceği hatta 11'de bile başlayabileceği öğrenildi.

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