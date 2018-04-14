Sivasspor’un Fildişi Sahilli forvet oyuncusu Arouna Kone, Fenerbahçe’yi evine puansız göndermek istediklerini söyledi.

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Ligde toplam 11 golü bulunan, son 12 karşılaşmada ise sadece 3 kez fileleri sarsabilen Kone, "Üç maçtır suskunum. Ancak bu maça çok iyi hazırlandım, en az bir gol atacağım" iddiasında bulundu.