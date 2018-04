Aykut Kocaman: Bunları anlatmaktan gına geldi

Fenerbahçe Teknik Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Demir Grup Sivasspor maçı sonrası maçın kazanmanın önemli olduğunu havalimanındaki taraftarın tepkisi için ise, "Bir kişinin reklam amacıyla yapmak istediği bir şeyi burada konuşmanın bir anlamı yok" dedi.

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında deplasmanda Demir Grup Sivasspor'u 2-1 mağlup eden Fenerbahçe'de Teknik Direktör Aykut Kocaman karşılaşma sonrası mücadeleyi değerlendirdi. Ligin sonu yaklaşırken üzerimizdeki iki rakibin karşılaşacağı haftada buradan yararlanabileceğimiz tek şey kazanmaktı. Maçı kazanmaya giderken bir takım sıkıntılar ve zorluklar vardı. Özellikle Sivasspor üzerimizdeki üç rakibi mağlup etmeyi başarmıştı. Geçen hafta 5-0 kaybettikten sonra oynamak çok kolay değildi. Sivasspor 5-0'lık maçın ardından gücünü bu maça saklamış gibiydi. Fiziksel odaklanması iyiydi. Tam da bu anlamda bu şekilde olduğunu maç başladıktan sonra çok net bir şekilde gördük. Özellikle ilk 15 dakika sert oyunu kontrolünü elimize aldığımız ancak öbür taraftan da sert ve hızlı atak temel özelliği olan Sivasspor ile karşılaştığımız bir an oldu. Bu bölümü atlattıktan sonra hem öne geçmeyi başardık ardından farkı attırarak belki 2-0'dan sonra daha çok atacağımız oyunu oynadık. İkinci yarı bizim açımızdan iki şeye ihtiyacımız vardı. 2-0'lık skor Sivasspor'u oyunu tutacaktı. Bir kaç tane fırsat yakalamamıza rağmen farkı attırmayı başaramadık. İkinci yarı koruma kaygısı biraz daha ağır bastı. Özellikle atakları sonladıramamız oyunun şekli Sivasspor'un insiyatifine döndü. Galatasaray ve Başakşehir yarın oynayacağı maç öncesi 1 hafta önce rakiplerimizle üzerimizde olan 13 puanlık toplam farkı bugün 6 ya da 7 puanlık bir farka indirme fırsatı yakaladık. Bu nedenle çok mutluyum" dedi.



Yarın oynanacak olan Galatasaray - Başakşehir maçının sorulması üzerine Kocaman, "Ya bir takım kazanacak 6 puanlık bir fark olacak ya da berabere bitecek 4 puanlık bir avantaj olacak. Benim oturduğum yerden baktığıma göre bizim maçı kazanmamız gerekiyordu kazandık. Şimdi hangi skor çıkarsa çıksın hak eden kazansın ki doğruları yapan hak edenler kazanmaya başladığı zaman herkes kazanmaya başlıyor. Benim o maçla ilgili temennim bizim ne avantaj sağlayacağımızın ziyade hak edenin kazanmasıdır" diye konuştu.



HAVAALANINDA TARAFTARIN TEPKİSİ



Takımı karşılamaya gelen bir taraftarın kendisine yönelik tepkisinin hatırlatılması üzerine Kocaman, "Bir kişinin reklam amacıyla yapmak istediği bir şeyi burada konuşmanın bir anlamı yok. Bunlarla ilgili yanıtlarımı daha önce defalarca verdim. O nedenle bu algı yönetiminin içinde olmak istemiyorum. Ben bildiklerimle işimi yapmaya çalışıyorum. Takımı yönetmeye çalışıyorum. İlk 11 haftada 33 puanın 16'sını yitirdik biz, ben de görevimi bırakmış devam etmek niyetinde değildim. Sonraki zamanda bir takım şeyler yerine oturdu biraz daha doğru oyun, doğru ve birbirine tamamlayan oyuncularla beraber 17 maçlık periyotta en çok puan toplayan takım biziz. Sıkıntısını çektiğimiz şey 11 haftada yitirdiğimiz 16 puan ya da yakın geçmişe dönersek kendi sahamızda yitirdiğimiz Akhisar maçı o maçı çevirebilmiş olsaydık hem en fazla gol atan hem de en fazla puan toplayan takımı olacaktık. Dolasıyla bunları anlatmaktan konuşmaktan gına geldi, cevap vermekten de gına geldi" şeklinde konuştu.



GİULİANO'NUN PERFORMANSI



Sivasspor seyircisine teşekkür eden ve Brezilyalı oyuncu Guilano'nun performansını değerlendiren Kocaman, "Dönemsel olarak oyuncuların inişleri, çıkışları olur bu çok doğal. Bizim formatımız da herhangi bir değişiklik yok. Son paslarda bugün hata yaptı bir kaç tane olumsuz görüntü olabilir ama benim oyuna bakışımızda bugün çok önemli işler yaptı. Belki ofansif anlamda seçimlerinde doğru ve becerili olmayabilir ama bugün takım yönetimi takımı coğaltma ve takımı tamamlama anlamında gereken her şeyi yaptı. Performansında önemli bir düşüş olduğunu düşünmüyorum. Milli takımla alakası olmadığını düşünüyorum. Zihinsel olarak kuvvetli bir oyuncu" şeklinde konuştu.

SOLDADO'NUN GÖNLÜNÜ ALDI

Sivasspor maçında ilginç bir olay yaşandı. Fenerbahçe'de sakatlıktan döndükten sonra performansını arttıran ve son haftalarda teknik direktör Aykut Kocaman'ın santrfor bölgesindeki ilk tercihi olan Soldado, Sivasspor deplasmanında 69 dakikada sahada kaldı. Bu sezon rakip ceza sahasında topla en fazla buluştuğu maçı (8) oynayan Soldado, oyundan alınmasına oldukça bozuldu. Bunu fark eden Kocaman, oyundan aldığı Soldado'yu saha kenarında tebrik etti. Deneyimli teknik adam, İspanyol forvetle yaptığı görüşmede kendisini neden oyundan aldığını anlattı. Soldado daha sonrasında yedek kulübesine arkadaşlarının yanına geçerek oturdu ve müsabakayı takip etti.