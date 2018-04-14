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    14 Nisan 2018, Cumartesi

    FENERBAHÇE

    Fenerbahçe'de Soldado, İsmail Köybaşı ve Dirar sınırda

    Fenerbahçede üç isim sınırda
    FENERBAHÇE
    Güncelleme Tarihi: 14.04.2018 Giriş Tarihi: 14.04.2018

    Sarı-lacivertli takımda , ve sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

    Ev sahibi Sivasspor'da ise Arouna Kone, Robinho, Hakan Arslan, Carl Medjani, Delvin Ndinga, Paul Papp, Hakan Bilgiç, Ziya Erdal, Auremir Dos Santos ve Thievy Bifouma, ceza sınırındaki isimler.

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