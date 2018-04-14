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Fenerbahçe'de Soldado, İsmail Köybaşı ve Dirar sınırda
Güncelleme Tarihi: 14.04.2018 Giriş Tarihi: 14.04.2018
Sarı-lacivertli takımda Roberto Soldado, İsmail Köybaşı ve Nabil Dirar sarı kart ceza sınırında bulunuyor.
Ev sahibi Sivasspor'da ise Arouna Kone, Robinho, Hakan Arslan, Carl Medjani, Delvin Ndinga, Paul Papp, Hakan Bilgiç, Ziya Erdal, Auremir Dos Santos ve Thievy Bifouma, ceza sınırındaki isimler.
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