Fenerbahçede Janssen sevinci

F.Bahçe’de Janssen sevinci... Sakatlığı geçen ve bir haftadır takımla idmanlara çıkan Hollandalı futbolcu, Aykut Kocaman tarafından maç kadrosuna dahil edildi.

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Janssen'in 4 ay aradan sonra kadroya girmesiyle, İsla dışarıda kaldı; Şilili sol bek Sivas'a götürülmedi. Maç kadrosunda ancak 12 yabancı olabiliyor. Ağrıları nedeniyle peş peşe iki idmana çıkamayan, dün ise takımla çalışan Soldado 11'deki yerini alacak. Sakatlığı süren Alper maça yetişmedi.