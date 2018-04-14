;
    14 Nisan 2018, Cumartesi

    FENERBAHÇE

    Fenerbahçe ya yener ya biter!

    Ya yener ya biter!
    FENERBAHÇE
    Güncelleme Tarihi: 14.04.2018 Giriş Tarihi: 14.04.2018

    Şampiyon olabilmek için kalan 6 maçı da kazanma hedefi koyan F.Bahçe, Sivas’ta bu periyodun belki de en zor maçına çıkıyor. Puan kaybı hayallerin sonu olabilir...

    Zirveden 5 puan uzakta olan , bugün deplasmanda 'un konuğu olacak. Sarı-lacivertlilerin "ya tamam ya devam" anlamına gelen mücadeleden 3 puan almaktan başka seçeneği yok. Aksi halde kalan 5 haftada işi daha zorlaşacak ve şampiyonluk umutları iyice azalacak. Kanarya, son 4 maçtan 10 puan çıkarttı ve hiç gol yemedi. Avrupa Ligi hedefi olan ve geçen hafta Konyaspor'a 5-0 yenilerek 5'incilik hedefinden biraz uzaklaşan Yiğido'nun hedefi de galibiyet. Sivas, şampiyonluk mücadelesi veren Başakşehir, Beşiktaş ve Galatasaray'ı sahasında bu sezon yenmeyi başardı. Kadıköy'deki ilk maçı F.Bahçe 4-1 kazanmıştı.

    15 GALİBİYET 4 MAĞLUBİYET

    F.Bahçe, Sivasspor'la oynadığı 23 lig maçının 15'ini kazanırken 4'ünü kaybetti, 4 müsabaka ise berabere sonuçlandı.

    SON 5 MAÇI KAYBETMEDİ

    Kanarya, yeni stadında ilk kez karşılaşacağı Yiğido ile oynadığı son 5 maçı da kaybetmedi; 4 galibiyet, 1 beraberlik aldı.

    SİVASTA 5 GALİBİYET

    Sivas'ta yapılan 11 lig maçında Fenerbahçe 5, Sivasspor 3 kez galip gelirken, 2 karşılaşma da berabere sonuçlandı.

    23 MAÇTA 88 GOL

    F.Bahçe ile Sivasspor arasındaki 23 lig maçında 88 gol atıldı, sadece bir maç golsüz bitti; maç başına 3.82 gol oldu.

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    FENERBAHÇE HABERLERİ
    İşte Fenerbahçenin muhtemel ilk 11i İşte Fenerbahçe'nin muhtemel ilk 11'i
    Fenerbahçede gençlik ateşi! Fenerbahçe'de gençlik ateşi!
    Musleradan sonra Josefin peşinde! Muslera'dan sonra Josef'in peşinde!
    BİZE ULAŞIN