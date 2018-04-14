Fenerbahçe ya yener ya biter!

Şampiyon olabilmek için kalan 6 maçı da kazanma hedefi koyan F.Bahçe, Sivas’ta bu periyodun belki de en zor maçına çıkıyor. Puan kaybı hayallerin sonu olabilir...

Zirveden 5 puan uzakta olan Fenerbahçe, bugün deplasmanda Demir Grup Sivasspor'un konuğu olacak. Sarı-lacivertlilerin "ya tamam ya devam" anlamına gelen mücadeleden 3 puan almaktan başka seçeneği yok. Aksi halde kalan 5 haftada işi daha zorlaşacak ve şampiyonluk umutları iyice azalacak. Kanarya, son 4 maçtan 10 puan çıkarttı ve hiç gol yemedi. Avrupa Ligi hedefi olan ve geçen hafta Konyaspor'a 5-0 yenilerek 5'incilik hedefinden biraz uzaklaşan Yiğido'nun hedefi de galibiyet. Sivas, şampiyonluk mücadelesi veren Başakşehir, Beşiktaş ve Galatasaray'ı sahasında bu sezon yenmeyi başardı. Kadıköy'deki ilk maçı F.Bahçe 4-1 kazanmıştı.

15 GALİBİYET 4 MAĞLUBİYET

F.Bahçe, Sivasspor'la oynadığı 23 lig maçının 15'ini kazanırken 4'ünü kaybetti, 4 müsabaka ise berabere sonuçlandı.

SON 5 MAÇI KAYBETMEDİ

Kanarya, yeni stadında ilk kez karşılaşacağı Yiğido ile oynadığı son 5 maçı da kaybetmedi; 4 galibiyet, 1 beraberlik aldı.

SİVASTA 5 GALİBİYET

Sivas'ta yapılan 11 lig maçında Fenerbahçe 5, Sivasspor 3 kez galip gelirken, 2 karşılaşma da berabere sonuçlandı.

23 MAÇTA 88 GOL

F.Bahçe ile Sivasspor arasındaki 23 lig maçında 88 gol atıldı, sadece bir maç golsüz bitti; maç başına 3.82 gol oldu.