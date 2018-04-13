Fenerbahçeye Sivasta coşkulu karşılama

Can Bartu Tesisleri'nde son antrenmanını yaptıktan sonra Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkan özel uçakla kente gelen Fenerbahçe kafilesini Nuri Demirağ Havalimanı'nda taraftarlar tezahüratlarla karşıladı. Teknik Direktör Aykut Kocaman'a çiçek veren taraftarlar futbolculara yoğun ilgi göstererek fotoğraf çekindiler. Daha sonra sarı-lacivertli kafile takım otobüsüyle konaklayacağı otele geçti. Otel önünde de taraftarlar takıma tezahüratlarda bulundu. Taraftarlar takımla birlikte Sivas'a gelen Başkan Aziz Yıldırım'a da yoğun ilgi gösterdi. 4 aydır sakatlığı nedeniyle ayrı takımdan ayrı bulunan Hollandalı golcü Vincent Janssen kafilede yer alırken, Mauricio Isla Sivas'a getirilmedi. Konaklayacağı otele geçen sarı-lacivertli kafile maç saatini beklemeye başladı. Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda yarın oynanacak olan karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Mücadeleyi hakem Ali Palabıyık yönetecek.

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