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    14 Nisan 2018, Cumartesi

    FENERBAHÇE

    Soldado'dan Aykut Kocaman'a şok tepki!

    Soldadodan şok tepki!
    FENERBAHÇE
    Güncelleme Tarihi: 14.04.2018 Giriş Tarihi: 14.04.2018

    Fenerbahçe Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında DemirGrup 'u 2-1 mağlup ederken maçta etkili bir futbol sergileyen oyundan alınmasına tepki gösterdi

    Fenerbahçe kariyerinin en iyi maçlarından birisini oynayan , oyundan çıkarılmasına tepki gösterdi.

    Oyuncusunun bozulduğunu gören Aykut Kocaman, Soldado'nun yanına giderek değişikliği neden yaptığını anlattı.

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