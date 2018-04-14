14 Nisan 2018, Cumartesi
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Fenerbahçe kariyerinin en iyi maçlarından birisini oynayan Soldado, oyundan çıkarılmasına tepki gösterdi.
Soldado'dan Aykut Kocaman'a şok tepki!
Güncelleme Tarihi: 14.04.2018 Giriş Tarihi: 14.04.2018
Fenerbahçe Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında DemirGrup Sivasspor'u 2-1 mağlup ederken maçta etkili bir futbol sergileyen Soldado oyundan alınmasına tepki gösterdi
Fenerbahçe kariyerinin en iyi maçlarından birisini oynayan Soldado, oyundan çıkarılmasına tepki gösterdi.
Oyuncusunun bozulduğunu gören Aykut Kocaman, Soldado'nun yanına giderek değişikliği neden yaptığını anlattı.
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