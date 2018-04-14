Fenerbahçe Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında DemirGrup Sivasspor'u 2-1 mağlup ederken maçta etkili bir futbol sergileyen Soldado oyundan alınmasına tepki gösterdi

Fenerbahçe kariyerinin en iyi maçlarından birisini oynayan Soldado, oyundan çıkarılmasına tepki gösterdi.



Oyuncusunun bozulduğunu gören Aykut Kocaman, Soldado'nun yanına giderek değişikliği neden yaptığını anlattı.