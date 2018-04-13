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Fenerbahçe'de gözler Fernandao'da
Güncelleme Tarihi: 13.04.2018 Giriş Tarihi: 12.04.2018
Fernandao’nun Türkiye kariyerinde en çok gol attığı takımlardan biri Sivasspor.
Sambacı, Yiğido'nun filelerini 7 maçta 4 kez sarstı. Bu gollerin hepsini Bursaspor'da oynarken atan Brezilyalı forvetin, kırmızı- beyazlılara Fener forması ile oynadığı üç maçta da siftahı yok. Fernandao, Sivas'ta da yedek.
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