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    13 Nisan 2018, Cuma

    FENERBAHÇE

    Fenerbahçe forvetlerinden beklediğini alamadı

    F.Bahçe forvetlerinden beklediğini alamadı
    FENERBAHÇE
    Güncelleme Tarihi: 13.04.2018 Giriş Tarihi: 12.04.2018

    , şu an ligin en golcü ikinci takımı (56) olmasına rağmen forvetlerinden beklenen katkıyı bir türlü alamadı.

    Van Persie siftah yapamadan gitti, Soldado 6, Fernandao ise 5 kez fileleri sarstı; forvetlerin katkısı yüzde 19.6'da kaldı. Son 10 yılın en kısır sezonu Bienvenu&Sow ikilisinin 13 golde kaldığı 2011-12 sezonu.

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