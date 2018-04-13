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Fenerbahçe forvetlerinden beklediğini alamadı
Güncelleme Tarihi: 13.04.2018 Giriş Tarihi: 12.04.2018
Fenerbahçe, şu an ligin en golcü ikinci takımı (56) olmasına rağmen forvetlerinden beklenen katkıyı bir türlü alamadı.
Van Persie siftah yapamadan gitti, Soldado 6, Fernandao ise 5 kez fileleri sarstı; forvetlerin katkısı yüzde 19.6'da kaldı. Son 10 yılın en kısır sezonu Bienvenu&Sow ikilisinin 13 golde kaldığı 2011-12 sezonu.
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