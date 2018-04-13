13 Nisan 2018, Cuma
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Fenerbahçe yönetimi tam kadro Sivas'ta
Güncelleme Tarihi: 13.04.2018 Giriş Tarihi: 12.04.2018
Sarı-lacivertli taraftarların, Sivasspor deplasmanında kendilerine ayrılan tribünü ful doldurması bekleniyor.
Son altı maçı kazanarak şampiyonluğu hedefleyen Fenerbahçe'de yönetimin de başkan Aziz Yıldırım da dahil tam kadro olarak Sivas'a giderek takıma destek olma kararı aldığı bildirildi.
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