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    13 Nisan 2018, Cuma

    FENERBAHÇE

    Fenerbahçe yönetimi tam kadro Sivas'ta

    Yönetim tam kadro Sivasta
    FENERBAHÇE
    Güncelleme Tarihi: 13.04.2018 Giriş Tarihi: 12.04.2018

    Sarı-lacivertli taraftarların, Sivasspor deplasmanında kendilerine ayrılan tribünü ful doldurması bekleniyor.

    Son altı maçı kazanarak şampiyonluğu hedefleyen 'de yönetimin de başkan da dahil tam kadro olarak Sivas'a giderek takıma destek olma kararı aldığı bildirildi.

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