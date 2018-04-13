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Eljif Elmas'la özel toplantı
Güncelleme Tarihi: 13.04.2018 Giriş Tarihi: 12.04.2018
Aykut Kocaman, forma şansı bulmadığı için ayrılmak istediği iddia edilen Eljif Elmas’la bir görüşme yaptı.
Sarı- lacivertli hocanın genç oyuncuya, "Sana inanıyor ve güveniyorum. Ancak şimdi oyuncu değil, maç kazanma dönemindeyiz. Daha 18'indesin, kendini gösterecek çok zamanın olacak" diyerek moral verdiği öğrenildi.
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FENERBAHÇE HABERLERİ