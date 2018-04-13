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    13 Nisan 2018, Cuma

    FENERBAHÇE

    Eljif Elmas'la özel toplantı

    Eljifle özel toplantı
    FENERBAHÇE
    Güncelleme Tarihi: 13.04.2018 Giriş Tarihi: 12.04.2018

    , forma şansı bulmadığı için ayrılmak istediği iddia edilen ’la bir görüşme yaptı.

    Sarı- lacivertli hocanın genç oyuncuya, "Sana inanıyor ve güveniyorum. Ancak şimdi oyuncu değil, maç kazanma dönemindeyiz. Daha 18'indesin, kendini gösterecek çok zamanın olacak" diyerek moral verdiği öğrenildi.

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