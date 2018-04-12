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Fenerbahçe tarihinden bilgiler
Güncelleme Tarihi: 13.04.2018 Giriş Tarihi: 12.04.2018
Fenerbahçe tarihinden bilgilerde bugün...
F.Bahçe, 20 Ağustos 1989'da oynanan maçta G.Saray'ı 2-0 geriden gelip 3-2 mağlup etti ve 6. kez Başbakanlık Kupası'nı kazandı. İlk iki golü Şenol Çorlu atarken, zafer golü uzatmalarda Aykut Kocaman'dan geldi.
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