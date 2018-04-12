Fenerbahçe tarihinden bilgiler

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FENERBAHÇE HABERLERİ

20 Ağustos 1989'da oynanan maçta'ı 2-0 geriden gelip 3-2 mağlup etti ve 6. kez Başbakanlık Kupası'nı kazandı. İlk iki golüatarken, zafer golü uzatmalarda'dan geldi.