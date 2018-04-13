Fenerbahçe, Ali Palabıyıkla yenilmiyor

13 Nisan 2018, Cuma
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Fenerbahçe Ali Palabıyık'la yenilmiyor
Güncelleme Tarihi: 13.04.2018 Giriş Tarihi: 12.04.2018
F.Bahçe’nin deplasmandaki Sivas maçının hakemi Ali Palabıyık, daha önce sarı-lacivertlilerin 20 maçını yönetti.
Kanarya bu maçlarda 11 galibiyet (2'si bu sezon-Beşiktaş, Bursa), 6 beraberlik (2'si bu sezon-Trabzon, Trabzon)) alırken, 3 kez de yenildi. Sarı- lacivertliler, son 10 maçtır Palabıyık'ın düdük çaldığı hiçbir maçı kaybetmedi (7 galibiyet, 3 beraberlik). Bu maçlarda F.Bahçe'den 2, rakip takımlardan 7 oyuncu kırmızı kart gördü.
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