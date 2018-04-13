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    13 Nisan 2018, Cuma

    FENERBAHÇE

    Fenerbahçe'de Bamba paniği!

    Fenerbahçede Bamba paniği!
    FENERBAHÇE
    Güncelleme Tarihi: 13.04.2018 Giriş Tarihi: 12.04.2018

    Sarı-lacivertli ekipte ’ın gözdeleri arasında yer alan ’nın kulübü St. Etienne’den transfer dedikodularına ilişkin bir açıklama geldi.

    Fransız ekibinin sportif direktörü Frederic Paquet, "Bamba'yı takımda tutmak istiyoruz. Onun gelişimi için St. Etienne mükemmel bir kulüp. Her şey olabilir ama bizi bırakmasını istemeyiz" dedi. St. Etienne'den 28 maçta 6 gol atıp 8 asist yapan 22 yaşındaki yıldızın kulübüyle olan sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.

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