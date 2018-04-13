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    13 Nisan 2018, Cuma

    FENERBAHÇE

    Fenerbahçe'den anlamlı davranış

    Fenerbahçeden anlamlı davranış
    FENERBAHÇE
    Güncelleme Tarihi: 13.04.2018 Giriş Tarihi: 12.04.2018

    F.Bahçe Kulübü, İçişleri Bakanlığı tarafından hayata geçirilen “Biz Anadoluyuz Projesi” kapsamında 150 öğrenciyi ağırladı.

    Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin, Şırnak ve Hakkari'den gelen öğrenciler, stadı ve Fenerbahçe Müzesi'ni gezdi. 50 bin öğrenciyi kapsayan ve 15 ay devam edecek proje kapsamında 'kardeşlik köprüsü' kurulması hedefleniyor.

    Güneydoğu'dan gelen öğrencilere Fenerium mağazalarından çeşitli hediye paketleri ile Türk bayrakları dağıtıldı.

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