Cezası biten Faslı oyuncu, Alper Potuk’un yerine yeniden onbire monte edilecek. Yine yedek soyunacak olan Valbuena, ‘hamle adamı’ olarak kenarda bekleyecek

Fenerbahçe'de Sivas deplasmanı öncesi sakat ve cezalı oyuncunun olmaması yüzleri güldürüyor. Aatıf Chahechouhe'nin sarı kart cezası sona ererken, sakatlığı geçen Vincent Jansenn de tek devre de olsa görev yapacak hale geldi. Teknik direktör Aykut Kocaman'ın hala fiziksel eksikleri olan Janssen'i bu hafta da riske etmeyeceği ve Beşiktaş ile oynanacak kupa maçına saklayacağı gelen haberler arasında.

Aatıf ise Alper Potuk'un yerine yeniden ilk onbire monte edilecek. Bu değişiklik dışında Osmanlıspor'u 2-0 yenen kadronun Sivas'ta da aynen sahada olması bekleniyor. Valbuena ise yine yedek soyunup, maçın seyrine göre 2. yarı şans bulacak.