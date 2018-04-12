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Alper Potuk dinlendi!
Güncelleme Tarihi: 12.04.2018 Giriş Tarihi: 12.04.2018
Osmanlıspor maçında sağ arka adalesine darbe aldığı belirtilen Alper Potuk dünkü antrenmanda yer almadı
Tecrübeli oyuncunun tedbir amaçlı dinlendirildiği ve bugünkü çalışmada yerini alacağı ifade edildi. Öte yandan Vincent Janssen de takıma ısınıyor. Hollandalı oyuncu dünkü idmanda hırslı görüntüsüyle dikkat çekti.
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FENERBAHÇE HABERLERİ