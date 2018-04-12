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    12 Nisan 2018, Perşembe

    FENERBAHÇE

    Alper Potuk dinlendi!

    Alper Potuk dinlendi!
    FENERBAHÇE
    Güncelleme Tarihi: 12.04.2018 Giriş Tarihi: 12.04.2018

    Osmanlıspor maçında sağ arka adalesine darbe aldığı belirtilen dünkü antrenmanda yer almadı

    Tecrübeli oyuncunun tedbir amaçlı dinlendirildiği ve bugünkü çalışmada yerini alacağı ifade edildi. Öte yandan Vincent Janssen de takıma ısınıyor. Hollandalı oyuncu dünkü idmanda hırslı görüntüsüyle dikkat çekti.

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