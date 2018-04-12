Fenerbahçe tarihinden bilgiler

Fenerbahçe tarihinden bilgilerde bugün...

F.BAHÇE ile Galatasaray arasındaki en ilginç maçlardan biri 12 Nisan 1918 tarihinde oynandı. Galatasaray, İstanbul Ligi mücadelesinde oyuncu bulamadığı için maçta Alman askerlerini oynatınca Fenerbahçe hükmen 3-0 galip ilan edildi