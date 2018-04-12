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    12 Nisan 2018, Perşembe

    FENERBAHÇE

    Fenerbahçe tarihinden bilgiler

    Fenerbahçe tarihinden bilgiler
    FENERBAHÇE
    Güncelleme Tarihi: 12.04.2018 Giriş Tarihi: 12.04.2018

    tarihinden bilgilerde bugün...

    F.BAHÇE ile Galatasaray arasındaki en ilginç maçlardan biri 12 Nisan 1918 tarihinde oynandı. Galatasaray, İstanbul Ligi mücadelesinde oyuncu bulamadığı için maçta Alman askerlerini oynatınca hükmen 3-0 galip ilan edildi

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