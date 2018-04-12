12 Nisan 2018, Perşembe
BİZE ULAŞIN
Fenerbahçe tarihinden bilgiler
Güncelleme Tarihi: 12.04.2018 Giriş Tarihi: 12.04.2018
Fenerbahçe tarihinden bilgilerde bugün...
F.BAHÇE ile Galatasaray arasındaki en ilginç maçlardan biri 12 Nisan 1918 tarihinde oynandı. Galatasaray, İstanbul Ligi mücadelesinde oyuncu bulamadığı için maçta Alman askerlerini oynatınca Fenerbahçe hükmen 3-0 galip ilan edildi
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
FENERBAHÇE HABERLERİ