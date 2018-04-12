13 Nisan 2018, Cuma
BİZE ULAŞIN
Janssen form tutuyor
Güncelleme Tarihi: 13.04.2018 Giriş Tarihi: 12.04.2018
Kanarya, dün taktik ağırlıklı bir çalışma gerçekleştirirken, dar alanda yapılan çift kale maç kıran kırana geçti.
Sakatlığı tamamen geçen Janssen, dün hayli istekli göründü. Sivas'ta tek değişiklik Aatıf. Cezası biten Faslı oyuncu, ilk 11'e geri dönecek.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
FENERBAHÇE HABERLERİ