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    13 Nisan 2018, Cuma

    FENERBAHÇE

    Janssen form tutuyor

    Janssen form tutuyor
    FENERBAHÇE
    Güncelleme Tarihi: 13.04.2018 Giriş Tarihi: 12.04.2018

    Kanarya, dün taktik ağırlıklı bir çalışma gerçekleştirirken, dar alanda yapılan çift kale maç kıran kırana geçti.

    Sakatlığı tamamen geçen Janssen, dün hayli istekli göründü. Sivas'ta tek değişiklik Aatıf. Cezası biten Faslı oyuncu, ilk 11'e geri dönecek.

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