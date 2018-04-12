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    12 Nisan 2018, Perşembe

    FENERBAHÇE

    Fenerbahçe seriye Sivasspor'u da eklemek istiyor

    Fenerbahçe seriye Sivassporu da eklemek istiyor
    FENERBAHÇE
    Güncelleme Tarihi: 12.04.2018 Giriş Tarihi: 12.04.2018

    Aykut Kocaman, son maçlardaki oyun disiplini, defans güvenliği ve ‘bulduğun fırsatı değerlendir’ prensibini sürdürmeleri halinde sıkıntı yaşamayacaklarını düşünüyor

    Süper Lig'de son iki maçını kazanan ve Galatasaray'ın da takılmasıyla şampiyonluk ümitleri artan 'de gözler Demir Grup deplasmanına çevrildi. Morallerin tavan yaptığı sarı-lacivertli ekipte hedef galibiyet serisini sürdürmek. Aykut Kocaman, oyuncuları ile yaptığı toplantıda son maçlardaki oyun disiplinini sürdürmelerini istedi.

    YEMEK UĞURU SÜRECEK

    Tecrübeli hocanın, "Sahada gönülden mücadele, savunma güvenliğine maksimum uyma ve 'yakaladığını at' prensibini sürdürürsek bu zor deplasmandan da istediğimizi alarak döneriz" dediği öğrenildi. Öte yandan futbolcuların son dönemde uğur haline getirdikleri maç öncesi yemeğini bu hafta da gerçekleştirmesi bekleniyor.

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