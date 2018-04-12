Fenerbahçe seriye Sivassporu da eklemek istiyor

Aykut Kocaman, son maçlardaki oyun disiplini, defans güvenliği ve ‘bulduğun fırsatı değerlendir’ prensibini sürdürmeleri halinde sıkıntı yaşamayacaklarını düşünüyor

Süper Lig'de son iki maçını kazanan ve Galatasaray'ın da takılmasıyla şampiyonluk ümitleri artan Fenerbahçe'de gözler Demir Grup Sivasspor deplasmanına çevrildi. Morallerin tavan yaptığı sarı-lacivertli ekipte hedef galibiyet serisini sürdürmek. Aykut Kocaman, oyuncuları ile yaptığı toplantıda son maçlardaki oyun disiplinini sürdürmelerini istedi.

YEMEK UĞURU SÜRECEK

Tecrübeli hocanın, "Sahada gönülden mücadele, savunma güvenliğine maksimum uyma ve 'yakaladığını at' prensibini sürdürürsek bu zor deplasmandan da istediğimizi alarak döneriz" dediği öğrenildi. Öte yandan futbolcuların son dönemde uğur haline getirdikleri maç öncesi yemeğini bu hafta da gerçekleştirmesi bekleniyor.