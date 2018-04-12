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    12 Nisan 2018, Perşembe

    FENERBAHÇE

    Fenerbahçe'de gözler Galatasaray-Başakşehir maçına çevrildi!

    Fenerbahçede gözler Galatasaray-Başakşehir maçına çevrildi!
    FENERBAHÇE
    Güncelleme Tarihi: 12.04.2018 Giriş Tarihi: 12.04.2018

    Sarı-lacivertliler, G.Saray-Başakşehir maçında iki takımın da 2’şer puan kaybetmesini en kazançlı sonuç olarak görüyor

    Şampiyonluk için 6'da 6 yapsa bile rakiplerinin de puan kaybetmesine ihtiyacı olan 'nin hafta sonu bir kulağı da Galatasaray-Medipol Başakşehir maçında olacak. Sarı- lacivertli kurmaylar, karşılaşmanın berabere bitmesini istiyor. Zira bu durumda iki takım da 2'şer puan kaybedecek.

    Fenerbahçe de DG Sivasspor'u yenerse ile fark 1'e, Başakşehir ile 3'e inecek. Kalan 5 haftada Galatasaray'ın bir kez bile berabere kalması, Başakşehir'in ise bir maç kaybetmesi halinde Kanarya (tüm maçlarını kazanırsa) iki rakibinin de üstüne çıkma şansına sahip olacak. (Not: Fenerbahçe ikili averajda Başakşehir'e karşı üstün.)
    Başakşehir kazanmasın!

    BAŞAKŞEHİR KAZANMASIN!

    Beraberlik olmazsa Galatasaray'ın galibiyeti Fenerbahçe için tercih sebebi. Zira 'in kazanması halinde son 5 haftada 5 puan kaybetmesine düşük ihtimal olarak bakılıyor. Galatasaray'ın ise zorlu deplasmanları ve Beşiktaş derbisinden takılmadan çıkamayacağı ön görülüyor.

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