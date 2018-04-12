Fenerbahçede gözler Galatasaray-Başakşehir maçına çevrildi!

Sarı-lacivertliler, G.Saray-Başakşehir maçında iki takımın da 2’şer puan kaybetmesini en kazançlı sonuç olarak görüyor

Şampiyonluk için 6'da 6 yapsa bile rakiplerinin de puan kaybetmesine ihtiyacı olan Fenerbahçe'nin hafta sonu bir kulağı da Galatasaray-Medipol Başakşehir maçında olacak. Sarı- lacivertli kurmaylar, karşılaşmanın berabere bitmesini istiyor. Zira bu durumda iki takım da 2'şer puan kaybedecek.

Fenerbahçe de DG Sivasspor'u yenerse Galatasaray ile fark 1'e, Başakşehir ile 3'e inecek. Kalan 5 haftada Galatasaray'ın bir kez bile berabere kalması, Başakşehir'in ise bir maç kaybetmesi halinde Kanarya (tüm maçlarını kazanırsa) iki rakibinin de üstüne çıkma şansına sahip olacak. (Not: Fenerbahçe ikili averajda Başakşehir'e karşı üstün.)

Başakşehir kazanmasın!

BAŞAKŞEHİR KAZANMASIN!

Beraberlik olmazsa Galatasaray'ın galibiyeti Fenerbahçe için tercih sebebi. Zira Medipol Başakşehir'in kazanması halinde son 5 haftada 5 puan kaybetmesine düşük ihtimal olarak bakılıyor. Galatasaray'ın ise zorlu deplasmanları ve Beşiktaş derbisinden takılmadan çıkamayacağı ön görülüyor.