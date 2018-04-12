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Portekiz’den Fenerbahçe için Beto mesajı
Güncelleme Tarihi: 12.04.2018 Giriş Tarihi: 12.04.2018
KONGRE hazırlıklarını sürdüren başkan Aziz Yıldırım’ın yıldız futbolcular keşfetmesiyle ünlü Benfica’nın scout şefi Jose Beto’yu Fenerbahçe’ye getireceği ileri sürülmüştü.
Portekiz basını, Benfica'ya henüz bu konuda gelmiş resmi bir teklifin olmadığını belirtti. Jose Beto; Lazar Markovic, Matic, Oblak ve Witsel gibi isimleri Benfica'ya kazandırmıştı.
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