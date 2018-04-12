Portekiz’den Fenerbahçe için Beto mesajı

KONGRE hazırlıklarını sürdüren başkan Aziz Yıldırım’ın yıldız futbolcular keşfetmesiyle ünlü Benfica’nın scout şefi Jose Beto’yu Fenerbahçe’ye getireceği ileri sürülmüştü.

Portekiz basını, Benfica'ya henüz bu konuda gelmiş resmi bir teklifin olmadığını belirtti. Jose Beto; Lazar Markovic, Matic, Oblak ve Witsel gibi isimleri Benfica'ya kazandırmıştı.