;
    12 Nisan 2018, Perşembe

    FENERBAHÇE

    Portekiz’den Fenerbahçe için Beto mesajı

    Portekiz’den Fenerbahçe için Beto mesajı
    FENERBAHÇE
    Güncelleme Tarihi: 12.04.2018 Giriş Tarihi: 12.04.2018

    KONGRE hazırlıklarını sürdüren başkan ’ın yıldız futbolcular keşfetmesiyle ünlü Benfica’nın scout şefi ’yu ’ye getireceği ileri sürülmüştü.

    Portekiz basını, Benfica'ya henüz bu konuda gelmiş resmi bir teklifin olmadığını belirtti. ; Lazar Markovic, Matic, Oblak ve Witsel gibi isimleri Benfica'ya kazandırmıştı.

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    FENERBAHÇE HABERLERİ
    Alper Potuk dinlendi! Alper Potuk dinlendi!
    Aatıf 11’e dönüyor Aatıf 11’e dönüyor
    Fenerbahçe tarihinden bilgiler Fenerbahçe tarihinden bilgiler
    BİZE ULAŞIN