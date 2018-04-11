Soldadodan itiraf!

Soldado, “Takım olarak basit hatalarla kaybettiğimiz puanlara çok üzülüyorum” dedi.

Fenerbahçe'nin İspanyol futbolcusu Roberto Soldado, ilk 11'de sürekli şans buldukça kendisini daha iyi hissettiğini belirterek, "Antrenmanlar çok önemli ama ben maçlarda oynadıkça daha iyi ve kolay form tutuyorum" dedi.

BASİT HATALARA YANIYORUZ...

2 yıl daha Fenerbahçe ile kontratı olduğunu hatırlatan Soldado, "Bu forma altında kupalar kazanmak ve şampiyonluklar yaşamak istiyorum. Bu sezondan vazgeçmiş değiliz. Ligde ve kupada sonuna kadar mücadele edeceğiz. Takım olarak basit hatalarla kaybettiğimiz puanlara çok üzülüyorum ama geriye bakmak fayda getirmez" diye konuştu.