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    11 Nisan 2018, Çarşamba

    FENERBAHÇE

    Fenerbahçe tarihinden bilgiler

    Fenerbahçe tarihinden bilgiler
    FENERBAHÇE
    Güncelleme Tarihi: 11.04.2018 Giriş Tarihi: 10.04.2018

    tarihinden bilgilerde bugün...

    Fenerba hçe 11 Nisan 1948'de, İstanbul Ligi maçında Kasımpaşa'yı 3-1 mağlup ederken 1947-48 sezonunu 14 maçta 41 puan toplayarak zirvede tamamladı. Kanarya o tarihte toplamda 13. kez İstanbul Şampiyonu oldu.

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