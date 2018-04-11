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Fenerbahçe tarihinden bilgiler
Güncelleme Tarihi: 11.04.2018 Giriş Tarihi: 10.04.2018
Fenerbahçe tarihinden bilgilerde bugün...
Fenerba hçe 11 Nisan 1948'de, İstanbul Ligi maçında Kasımpaşa'yı 3-1 mağlup ederken 1947-48 sezonunu 14 maçta 41 puan toplayarak zirvede tamamladı. Kanarya o tarihte toplamda 13. kez İstanbul Şampiyonu oldu.
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