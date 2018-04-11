Fenerbahçe tarihinden bilgiler

Fenerbahçe tarihinden bilgilerde bugün...

Fenerba hçe 11 Nisan 1948'de, İstanbul Ligi maçında Kasımpaşa'yı 3-1 mağlup ederken 1947-48 sezonunu 14 maçta 41 puan toplayarak zirvede tamamladı. Kanarya o tarihte toplamda 13. kez İstanbul Şampiyonu oldu.