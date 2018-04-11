Eljif Elmas oynamak istiyor!

Makedon yıldız oynamak istiyor ama Kocaman yüzüne bakmıyor.

Fenerbahçe'nin büyük umutlarla transfer ettiği ancak yabancı kontenjanı nedeniyle lisansını ancak devre arasında çıkartabildiği Eljif Elmas sorun oldu. Genç yıldız oynamak istiyor. Çözüm bulunamazsa sezon sonunda kiralanacak.