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    11 Nisan 2018, Çarşamba

    FENERBAHÇE

    Eljif Elmas oynamak istiyor!

    Eljif Elmas oynamak istiyor!
    FENERBAHÇE
    Güncelleme Tarihi: 11.04.2018 Giriş Tarihi: 11.04.2018

    Makedon yıldız oynamak istiyor ama Kocaman yüzüne bakmıyor.

    Fenerbahçe'nin büyük umutlarla transfer ettiği ancak yabancı kontenjanı nedeniyle lisansını ancak devre arasında çıkartabildiği sorun oldu. Genç yıldız oynamak istiyor. Çözüm bulunamazsa sezon sonunda kiralanacak.

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