;
    11 Nisan 2018, Çarşamba

    FENERBAHÇE

    İşte ‘sakal’ın sırrı

    İşte ‘sakal’ın sırrı
    FENERBAHÇE
    Güncelleme Tarihi: 11.04.2018 Giriş Tarihi: 10.04.2018

    Osmanlı maçında attığı golden sonra ‘sakal’ işareti yapan Roberto , meğer golde katkısı olan ’ya İspanyol usulü teşekkürlerini iletmiş...

    Fenerbahçe'nin Osmanlıspor karşısında Roberto Soldado ile bulduğu ikinci golün ardından İspanyol yıldızın yaptığı 'sakal' hareketi büyük ilgi görmüştü. , ekranlara yansıyan hareketin 'minnet duygusunu' ifade ettiğini söyledi.

    Sarı-lacivertli forvet, " vurdu, top direkten dönüp önümde kaldı, ben de golümü yazdım. Biz İspanya'da işimizi kolaylaştırana bu şekilde teşekkür ederiz. Bu hareketim de Giuliano'ya teşekkürdü. Çünkü golde onun katkısı büyüktü" açıklamasını yaptı.

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    FENERBAHÇE HABERLERİ
    Fenerbahçeli yıldıza 15 milyon euro! Fenerbahçeli yıldıza 15 milyon euro!
    Eljif Elmas oynamak istiyor! Eljif Elmas oynamak istiyor!
    Soldadodan itiraf! Soldado'dan itiraf!
    BİZE ULAŞIN