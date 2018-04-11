İşte ‘sakal’ın sırrı

Osmanlı maçında attığı golden sonra ‘sakal’ işareti yapan Roberto Soldado, meğer golde katkısı olan Giuliano’ya İspanyol usulü teşekkürlerini iletmiş...

Fenerbahçe'nin Osmanlıspor karşısında Roberto Soldado ile bulduğu ikinci golün ardından İspanyol yıldızın yaptığı 'sakal' hareketi büyük ilgi görmüştü. Soldado, ekranlara yansıyan hareketin 'minnet duygusunu' ifade ettiğini söyledi.

Sarı-lacivertli forvet, "Giuliano vurdu, top direkten dönüp önümde kaldı, ben de golümü yazdım. Biz İspanya'da işimizi kolaylaştırana bu şekilde teşekkür ederiz. Bu hareketim de Giuliano'ya teşekkürdü. Çünkü golde onun katkısı büyüktü" açıklamasını yaptı.