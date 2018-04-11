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Fenerbahçe'ye Janssen müjdesi!
Güncelleme Tarihi: 11.04.2018 Giriş Tarihi: 10.04.2018
GEÇEN hafta takımla birlikte idmanlara çıkmaya başlayan Vincent Janssen, giderek hazır hale geliyor
Hollandalı golcünün Sivas deplasmanına götürülmesi beklenmese de haftaya perşembe Beşiktaş'la oynanacak kupa yarı finali rövanş maçına yetişmesi büyük ihtimal. Janssen, 4 ayı aşkın bir süredir sahalardan uzak.
Sarı-lacivertliler, Sivas maçının hazırlıklarına 1 günlük iznin ardından dün start verdi.
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