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    11 Nisan 2018, Çarşamba

    FENERBAHÇE

    Fenerbahçe'ye Janssen müjdesi!

    Fenerbahçeye müjdeli haber!
    FENERBAHÇE
    Güncelleme Tarihi: 11.04.2018 Giriş Tarihi: 10.04.2018

    GEÇEN hafta takımla birlikte idmanlara çıkmaya başlayan Vincent , giderek hazır hale geliyor

    Hollandalı golcünün Sivas deplasmanına götürülmesi beklenmese de haftaya perşembe Beşiktaş'la oynanacak kupa yarı finali rövanş maçına yetişmesi büyük ihtimal. , 4 ayı aşkın bir süredir sahalardan uzak.

    Sarı-lacivertliler, Sivas maçının hazırlıklarına 1 günlük iznin ardından dün start verdi.

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