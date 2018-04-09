Fenerbahçe'nin Fransız yıldızı Mathieu Valbuena, Fransa'da yayın yapan France Football'a açıklamalar yaptı.

Fenerbahçe'de Valbuena gündemi bitmiyor! Fenerbahçe'nin Spor Toto Süper Lig'de 28. haftada oynadığı Osmanlıspor maçında oyuna sonradan giren ve maçın kazanılmasında büyük rol oynayan Fransız futbolcu, Fransız basınına açıklamalar yaptı. Sarı-lacivertli kulüpte yedek kalmasıyla ilgili de konuşan yıldız, şampiyonlukla ilgili yorumda da bulundu.

"İLK GELDİĞİMDE GOL ATTIM, ASİSTLER YAPTIM"

Fenerbahçe'ye transfer olduğunda 11'in değişilmezlerinden olan, bir dönem sonrasında ise yedek kulübesine çekilen Valbuena bu durumla ilgili olarak şunları söyledi:

"İlk geldiğimde oynadım, gol attım, asistler yaptım... Takımdaki en iyi istatistiklere sahiptim ama sonrasında bana duyulan güven bir anda kayboldu. İyi olmadığınızda kulübeye çekilmeyi anlayabilirim ama bu şartlar altında benim için de sürpriz oldu."

"BAŞKA BİR TAKIM İYİ HİSSETMEMİ SAĞLADI"

Fenerbahçe ile şampiyonluk yarışı fırsatı bulduğunu vurgulayan Valbuena, "Başka kültür, başka bir takım bana iyi geldi, kendimi iyi hissetmemi sağladı. Fenerbahçe, heyecanı yüksek bir organizasyonda yer alma fırsatını verdi." ifadelerini kullandı.

"BİRÇOK KEZ AĞLADIM"

Kariyerinde daha önce de zor anlar yaşadığını itiraf eden tecrübeli orta saha "Kariyerimde yalnız kaldığım anlar daha önce de oldu, birçok kez ağladım. Ailem, eşim, kızım her zaman yanımdaydı. Bu tip durumları atlatabilmeniz herkes için kolay değil ama ben bu kapasiteye sahibim." yorumunu yaptı.