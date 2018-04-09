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    09 Nisan 2018, Pazartesi

    FENERBAHÇE

    Ahmet Çakar'dan Aykut Kocaman'a sert sözler

    Aykut Kocamanın yaptığı şeytanlık
    FENERBAHÇE
    Güncelleme Tarihi: 09.04.2018 Giriş Tarihi: 09.04.2018

    Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman'ın Osmanlıspor karşılaşması sonrası Beşiktaş maçının hakemi Cüneyt Çakır hakkındaki sözlerine eski hakem Ahmet Çakar'dan sert bir yanıt geldi.

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