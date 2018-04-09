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Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Emenike yine kriz çıkardı
Güncelleme Tarihi: 09.04.2018 Giriş Tarihi: 08.04.2018
F.Bahçe'den Olympiakos’a transfer olan devre arası ise La Liga’da Las Palmas’a kiralanan Emenike, burada da kriz çıkardı.
Nijeryalı golcü sağ dizinde yaşadığı sakatlıktan dolayı 8 ay oynayamayacak. Las Palmas doktoru Gerardo Garces, Emenike'nin takıma katıldığında ideal kilosundan 7 kilo fazla ve sakat geldiğini söyledi. Doktor Garces, "Emenike sakatlandı ve bilgi vermedi. Hiçbir şeyinin olmadığını söyledi. Testlerde de bir şey çıkmadı. Ancak 2-3 gün sonra sıkıntısı oldu. Oyuncuyu kim alıyorsa, neden takip etmiyor? Futbolcular için yapılması gereken bir test var ama pahalı. Bu testi Barcelona ve R.Madrid bile yapmıyor" diye suçlamalarda bulundu.
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