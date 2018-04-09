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Bayern Münih CEO'su Rummenigge'den Arjen Robben açıklaması
Güncelleme Tarihi: 09.04.2018 Giriş Tarihi: 08.04.2018
F.Bahçe’nin transferdeki gözdesi Arjen Robben için B.Münih CEO’su Rummenigge, “Robben ve Ribery ile yeni kontrat imzalayacağız” dedi
Yeni sezonda transfer bombaları patlatmaya hazırlanan F.Bahçe'nin gözdelerinden birisi de B.Münihli Arjen Robben'di. Alman deviyle sezon sonu kontratı bitecek Hollandalı yıldız için Bayern cephesinden flaş bir açıklama geldi. CEO Rummenigge, şampiyonluklarını ilan ettikleri Augsburg maçı sonrası, Robben ve Ribery ikilisinin sözleşmeleri için, "Yeni kontrat imzalayacağız" dedi.
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