F.Bahçe’nin transferdeki gözdesi Arjen Robben için B.Münih CEO’su Rummenigge, “Robben ve Ribery ile yeni kontrat imzalayacağız” dedi

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sezonda transfer bombaları patlatmaya hazırlanangözdelerinden birisi de. Alman deviyle sezon sonu kontratı bitecekyıldız için Bayern cephesinden flaş bir açıklama geldi., şampiyonluklarını ilan ettiklerimaçı sonrası, Robben ve Ribery ikilisinin sözleşmeleri için, "Yeni kontrat imzalayacağız" dedi.