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    09 Nisan 2018, Pazartesi

    FENERBAHÇE

    Bayern Münih CEO'su Rummenigge'den Arjen Robben açıklaması

    Bayern Münihten flaş Robben açıklaması!
    FENERBAHÇE
    Güncelleme Tarihi: 09.04.2018 Giriş Tarihi: 08.04.2018

    F.Bahçe’nin transferdeki gözdesi için B.Münih CEO’su , “Robben ve Ribery ile yeni kontrat imzalayacağız” dedi

    Yeni sezonda transfer bombaları patlatmaya hazırlanan F.Bahçe'nin gözdelerinden birisi de B.Münihli Arjen Robben'di. Alman deviyle sezon sonu kontratı bitecek Hollandalı yıldız için Bayern cephesinden flaş bir açıklama geldi. CEO Rummenigge, şampiyonluklarını ilan ettikleri Augsburg maçı sonrası, Robben ve Ribery ikilisinin sözleşmeleri için, "Yeni kontrat imzalayacağız" dedi.

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