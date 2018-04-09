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    09 Nisan 2018, Pazartesi

    FENERBAHÇE

    Fenerbahçe'den anlamlı pankart

    Fenerbahçeden anlamlı pankart
    FENERBAHÇE
    Güncelleme Tarihi: 09.04.2018 Giriş Tarihi: 08.04.2018

    li futbolcular sahaya ’nın 173. yılını kutlayan bir pankartla sahaya çıktı

    'nin Osmanlıspor ile oynayacağı maç öncesinde sarı-lacivertli futbolcular sahaya polis teşkilatının 173. yılını kutlayan bir pankartla çıktı. 'Vatan Aşkı, Millet Sevgisiyle 173. yıl' yazılı pankartla sahaya çıkan futbolcular tribünlerden alkış aldı.

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