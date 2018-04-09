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Fenerbahçe taraftarı takımını yalnız bırakmadı
Güncelleme Tarihi: 09.04.2018 Giriş Tarihi: 08.04.2018
F.Bahçe taraftarı Kanarya’yı yalnız bırakmadı. F.Bahçeli taraftarlar, derbiler hariç diğer maçlara oranla bu dünkü mücadelede tribünleri daha fazla doldurdu.
Ülker Stadı'nda yaklaşık 30 bin sarı-lacivertli takımlarına destek oldu. Osmanlıspor'u desteklemek için İstanbul'a gelen 150 kadar taraftar da maçı deplasman tribününden takip etti.
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