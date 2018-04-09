Fenerbahçe taraftarı takımını yalnız bırakmadı

F.Bahçe taraftarı Kanarya’yı yalnız bırakmadı. F.Bahçeli taraftarlar, derbiler hariç diğer maçlara oranla bu dünkü mücadelede tribünleri daha fazla doldurdu.

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Ülker Stadı'nda yaklaşıksarı-lacivertli takımlarına destek oldu. Osmanlıspor'u desteklemek için İstanbul'a gelenkadar taraftar da maçı deplasman tribününden takip etti.