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    09 Nisan 2018, Pazartesi

    FENERBAHÇE

    Fenerbahçe'de Martin Skrtel'in 'asistanı' Mathieu Valbuena

    Skrtelin asistanı Valbuena
    FENERBAHÇE
    Güncelleme Tarihi: 09.04.2018 Giriş Tarihi: 08.04.2018

    Alper’in yerine 46’da oyuna giren , ilk golde Skrtel’in kafasına kondurduğu ortasıyla galibiyetin kapısını açtı.

    Fransız yıldız, Skrtel'in bu sezon ligde attığı 3 golün de asistini yaptı. Hücuma hareket getiren Valbuena ligdeki toplam asist sayısını 9'a çıkardı.

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