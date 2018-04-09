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Fenerbahçe'de Martin Skrtel'in 'asistanı' Mathieu Valbuena
Güncelleme Tarihi: 09.04.2018 Giriş Tarihi: 08.04.2018
Alper’in yerine 46’da oyuna giren Mathieu Valbuena, ilk golde Skrtel’in kafasına kondurduğu ortasıyla galibiyetin kapısını açtı.
Fransız yıldız, Skrtel'in bu sezon ligde attığı 3 golün de asistini yaptı. Hücuma hareket getiren Valbuena ligdeki toplam asist sayısını 9'a çıkardı.
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