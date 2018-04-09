Fenerbahçe duvar ördü

Fenerbahçe ligin son dört haftasında oynadığı maçlarda kalesini gole kapadı.

Son olarak Akhisarspor ile kendi sahasında oynadığı karşılaşmayı 3-2 kaybeden sarı-lacivertliler o maçtan sonra oynadıkları 4 karşılaşmayı da kalesinde gol görmeden tamamladı. Kaleci Volkan Demirel bu maçlarda tecrübeisini sahaya yansıtırken takımının topladığı 10 puanda da başrolü oynayan isim oldu.

KAMENİ KULÜBEYE

Akhisar ile oynanan maçın ardından Kameni'den eldivenleri alan Volkan sırasıyla, Yeni Malatya, Galatasaray, Kayseri ve Osmanlıspor maçlarını gol yemeden tamamladı. Volkan dünkü Osmanlıspor maçında da başarılı bir performans sergilerken, 85. dakikada gelişen Osmanlıspor atağında Cikalleshi'nin karşı karşıya vuruşunda rakibine gol izni vermedi.