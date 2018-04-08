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    08 Nisan 2018, Pazar

    FENERBAHÇE

    Piero'ya göre Fenerbahçe'nin 2. golü ofsayt!

    Fenerbahçenin 2. golünde ofsayt var mı?
    FENERBAHÇE
    Güncelleme Tarihi: 08.04.2018 Giriş Tarihi: 08.04.2018

    Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe, evinde 'u 2-0 mağlup etti.

    Fenerbahçe, karşısında 60. dakikada Giuliano'nun direkten dönen topunu tamamlayan ile 2-0 öne geçti.

    Ancak maçtan sonra yayıncı kuruluşun Piero'suna göre Fenerbahçe'nin 2. golünün 24 cm ile ofsayt olduğu ortaya çıktı.

    İşte Soldado'nun ofsayt pozisyonu

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