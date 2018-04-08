08 Nisan 2018, Pazar
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Ancak maçtan sonra yayıncı kuruluşun Piero'suna göre Fenerbahçe'nin 2. golünün 24 cm ile ofsayt olduğu ortaya çıktı.
Piero'ya göre Fenerbahçe'nin 2. golü ofsayt!
Güncelleme Tarihi: 08.04.2018 Giriş Tarihi: 08.04.2018
Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe, evinde Osmanlıspor'u 2-0 mağlup etti.
Fenerbahçe, Osmanlıspor karşısında 60. dakikada Giuliano'nun direkten dönen topunu tamamlayan Soldado ile 2-0 öne geçti.
Ancak maçtan sonra yayıncı kuruluşun Piero'suna göre Fenerbahçe'nin 2. golünün 24 cm ile ofsayt olduğu ortaya çıktı.
İşte Soldado'nun ofsayt pozisyonu
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