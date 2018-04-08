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Volkan’ın kalesi 3 maçtır kapalı
Güncelleme Tarihi: 08.04.2018 Giriş Tarihi: 08.04.2018
Kanarya Süper Lig’de oynadığı son 3 maçta kalesinde gol görmedi.
Volkan Demirel, Evkur Yeni Malatyaspor, Galatasaray ve Kayserispor serisinde rakip forvetlere geçit vermedi.
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