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    08 Nisan 2018, Pazar

    FENERBAHÇE

    Volkan’ın kalesi 3 maçtır kapalı

    Volkan’ın kalesi 3 maçtır kapalı
    FENERBAHÇE
    Güncelleme Tarihi: 08.04.2018 Giriş Tarihi: 08.04.2018

    Kanarya Süper Lig’de oynadığı son 3 maçta kalesinde gol görmedi.

    , Evkur Yeni Malatyaspor, Galatasaray ve Kayserispor serisinde rakip forvetlere geçit vermedi.

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