08 Nisan 2018, Pazar
BİZE ULAŞIN
Giuliano 6’da 5 yaptı
Güncelleme Tarihi: 08.04.2018 Giriş Tarihi: 08.04.2018
Fenerbahçe'nin13 golle ligde en skorer ismi olan Giuliano bu akşam da takımının en önemli kozu.
Brezilyalı yıldız forma giydiği son 6 maçta 5 gol kaydetti. (Aytemiz Alanyaspor (2 gol), TM Akhisarspor (1 gol), Evkur Yeni Malatyaspor (1 gol) ve Kayserispor (1 gol).
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
FENERBAHÇE HABERLERİ