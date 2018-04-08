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    08 Nisan 2018, Pazar

    FENERBAHÇE

    Giuliano 6’da 5 yaptı

    Giuliano 6’da 5 yaptı
    FENERBAHÇE
    Güncelleme Tarihi: 08.04.2018 Giriş Tarihi: 08.04.2018

    'nin13 golle ligde en skorer ismi olan bu akşam da takımının en önemli kozu.

    Brezilyalı yıldız forma giydiği son 6 maçta 5 gol kaydetti. (Aytemiz Alanyaspor (2 gol), TM Akhisarspor (1 gol), Evkur Yeni Malatyaspor (1 gol) ve Kayserispor (1 gol).

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