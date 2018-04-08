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    08 Nisan 2018, Pazar

    FENERBAHÇE

    THY Avrupa Ligi'nde play-off takvimi belli oldu

    THY Avrupa Liginde play-off takvimi belli oldu
    FENERBAHÇE
    Güncelleme Tarihi: 08.04.2018 Giriş Tarihi: 08.04.2018

    ’nde - Baskonia serisinin ilk maçı 18 Nisan’da İstanbul’da oynanacak... 3 maç alan Final-Four’a kalacak

    , İspanyol temsilcisi Baskonia Vitoria ile ilk maçı 18 Nisan Çarşamba günü Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynayacak. 5 maç üzerinden gerçekleşecek seride ilk iki maç İstanbul'da yapılacak. Sonraki iki karşılaşma İspanya'da... Gerekmesi halinde son maç yine İstanbul'da oynanacak. 3 maç kazanan takım Sırbistan'ın Belgrad şehrinde düzenlenecek Final Four'a adını yazdıracak. Play-off'ta diğer eşleşmeler ise CSKA Moskova-Khimki, Olympiakos-Zalgiris Kaunas ve Panathinaikos-Real Madrid arasında oynanacak.

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