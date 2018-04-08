Aatıf’ın yerine Alper Potuk

Kanarya’da Kayserispor’u 5-0 yenen ilk onbirde tek değişiklik olacak. Sarı kart cezalısı Aatıf’ın yerine solda Alper’in forma giymesi bekleniyor

Fenerbahçe'de takımla çalışmalara başlamasına rağmen henüz tam hazır olmayan Vincent Janssen kadroda yok. Aatif Chahechouhe da sarı kart cezası nedeniyle forma giyemeyecek. Faslı oyuncunun yerine ilk 11'de Alper Potuk'un görev alması bekleniyor. Tek değişiklik dışında geçtiğimiz hafta Kayserispor'u deplasmanda 5-0 yenen kadro aynen sahada olacak. Konuk ekipte de Özer Hurmacı'nın sakatlığı bulunuyor.