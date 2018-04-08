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    08 Nisan 2018, Pazar

    FENERBAHÇE

    Aatıf’ın yerine Alper Potuk

    Alper Potuka gün doğdu!
    FENERBAHÇE
    Güncelleme Tarihi: 08.04.2018 Giriş Tarihi: 08.04.2018

    Kanarya’da Kayserispor’u 5-0 yenen ilk onbirde tek değişiklik olacak. Sarı kart cezalısı Aatıf’ın yerine solda Alper’in forma giymesi bekleniyor

    Fenerbahçe'de takımla çalışmalara başlamasına rağmen henüz tam hazır olmayan Vincent Janssen kadroda yok. Aatif Chahechouhe da sarı kart cezası nedeniyle forma giyemeyecek. Faslı oyuncunun yerine ilk 11'de 'un görev alması bekleniyor. Tek değişiklik dışında geçtiğimiz hafta Kayserispor'u deplasmanda 5-0 yenen kadro aynen sahada olacak. Konuk ekipte de Özer Hurmacı'nın sakatlığı bulunuyor.

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